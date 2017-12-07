Псковская область начала активную подготовку к предстоящим выборам президента

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 14:52

Сегодня состоялось рабочее совещание с участием председателей территориальных избиркомов и представителей от муниципальных образований. Заместитель губернатора региона Николай Цветков обратился к ним с призывом - обеспечить легитимность, законность и явку избирателей. Никакой самодеятельности при подготовке и проведении выборов быть не должно.

Самое главное во всех вопросах соблюдать закон и прийти к выборам в марте следующего года в полной готовности.

Наталья Барарь