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Псковская область начала активную подготовку к предстоящим выборам президента

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 14:52

Сегодня состоялось рабочее совещание с участием председателей территориальных избиркомов и представителей от муниципальных образований. Заместитель губернатора региона Николай Цветков обратился к ним с призывом - обеспечить легитимность, законность и явку избирателей. Никакой самодеятельности при подготовке и проведении выборов быть не должно.

Самое главное во всех вопросах соблюдать закон и прийти к выборам в марте следующего года в полной готовности.

Наталья Барарь

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