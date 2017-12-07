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В Псковской области будет создана единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 12:05

В Псковской области по поручению министерства здравоохранения будет создана единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. В качестве пилотного проекта к июлю следующего года объединят диспетчерские Псковского, Палкинского и Печорского районов. Областная станция скорой медпомощи уже приобрела специальное программное обеспечение.

Задача - повысить оперативность управления скорыми и при этом без ущерба для населения. Как заверяют специалисты, сокращения персонала не будет. Наоборот, у сотрудников районных отделений скорой медицинской помощи зарплата увеличится, так как сейчас их ставки ниже, чем в областном центре. Все скорые будут обслуживаться на собственной ремонтной базе областной станции. Добавим, подобные проекты уже успешно реализованы в Калининградской и Пензенской областях и в Республике Чувашия.

Татьяна Борисова

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