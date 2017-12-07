Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 12:02

С просьбой о помощи обратился в редакцию "Вестей" пскович Алексей Николаев. Его семья рискует оказаться без крыши над головой. В комнате, где Алексей прописан жить просто невозможно. В общежитии на Боровой течёт крыша, стоит зловонный запах, тараканы и плесень. Николаевы вынуждены снимать половину частного дома.

Однако эти траты стали неподъёмными - большая часть семейного бюджета теперь уходит на лечение глава семейства, которому поставили диагноз - рак, третий степени. Надежда Николаевых на то, что в ближайшее время дом признают аварийным и расселят, похоже, призрачна. По данным Городского управления строительства и капитального ремонта после обследования в тринадцатом году межведомственная комиссия постановила, что общежитие вполне пригодно для жилья, правда, требует капитального ремонта. А городская программа "Жилище", участниками которой они стали в двенадцатом году, закрыта из-за недостатка финансирования. В списки областной их включили в пятнадцатом году. Впереди - еще сотни семей, а внеочередное предоставление выплаты программой не предусмотрено. В Городском управлении по учёту и распределению жилплощади нам рассказали - семье готовы попытаться помочь, но для этого нужно встать в городскую очередь как нуждающиеся.

Татьяна Борисова