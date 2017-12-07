logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Более ста юношей и девушек собрались на форуме волонтерского антинаркотического движения «Доброволье60»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 11:55

Сегодня в Пушкинских Горах завершается четвертый ежегодный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье60». Более ста юношей и девушек из различных учебных заведений области несколько дней проводят на базе отдыха, занимаются спортом, посещают конференции и семинары о волонтерском движении и борьбе с наркозависимостью.

Андрей Удалов, Александр Калинин

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк