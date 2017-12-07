Более ста юношей и девушек собрались на форуме волонтерского антинаркотического движения «Доброволье60»

Сегодня в Пушкинских Горах завершается четвертый ежегодный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье60». Более ста юношей и девушек из различных учебных заведений области несколько дней проводят на базе отдыха, занимаются спортом, посещают конференции и семинары о волонтерском движении и борьбе с наркозависимостью.
Андрей Удалов, Александр Калинин
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Декабрь 2017
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