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Областной дворец бракосочетаний ждут кардинальные перемены

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 11:50

Псковский Дворец бракосочетаний отремонтируют к концу восемнадцатого года. Долгое время его судьба была под вопросом. Хотели даже продать старинное здание, но особняк начала двадцатого века удалось отвоевать. Уже точно известно, что вместо старой лестницы, которая вела в зал регистрации появится новая.

Коридоры и холлы окрасят в жёлтый. И это только малая часть изменений.

Татьяна Борисова

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