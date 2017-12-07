logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников уверен в качестве экспертизы асфальта с Ольгинского моста, проведенной в конце октября

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 10:00

"Осталось их только в Лозанне проверить" - заявил он в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков». При этом Игорь Калашников считает претензии общественной организации «Убитые дороги» необоснованными. "Мы применяем новые компоненты в асфальт. И по новым технологиям - нужно сказать "Убитым дорогам" - до минус 5 разрешено укладывать асфальт с компонентами..." - сообщил экс-глава Администрации Пскова.

Напомню, в конце ноября общественники провели независимую экспертизу уложенного асфальта и заявили о ряде нарушений. Сейчас результаты обследования дорожного полотна находятся в городской прокуратуре.

Виталий Михайлов

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк