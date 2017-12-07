Бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников уверен в качестве экспертизы асфальта с Ольгинского моста, проведенной в конце октября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 10:00

"Осталось их только в Лозанне проверить" - заявил он в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков». При этом Игорь Калашников считает претензии общественной организации «Убитые дороги» необоснованными. "Мы применяем новые компоненты в асфальт. И по новым технологиям - нужно сказать "Убитым дорогам" - до минус 5 разрешено укладывать асфальт с компонентами..." - сообщил экс-глава Администрации Пскова.

Напомню, в конце ноября общественники провели независимую экспертизу уложенного асфальта и заявили о ряде нарушений. Сейчас результаты обследования дорожного полотна находятся в городской прокуратуре.

Виталий Михайлов