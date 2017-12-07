Первый этап ремонта улицы Свердлова и прилегающей территории завершится к 1 января 2018 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 09:56

Об этом в прямом эфире нашей радиостанции «Маяк-Псков», сообщил экс-глава администрации Пскова Игорь Калашников. По его словам, ремонтные работы осуществляются только местными строительными организациями. Рабочие трудятся на объекте до позднего вечера, они приводят в порядок дорожное полотно и тротуары, монтируют уличное освещение. Полностью ремонт улицы Свердлова и прилегающих переулков закончится в следующем году.

Виталий Михайлов