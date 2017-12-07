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Игорь Калашников считает, что Пскову не нужен свой мэр, а действующая структура городской власти - оптимальна

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.12.2017 09:49

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков». По мнению бывшего сити-менеджера, власть в городе должна быть разделена на политическую и хозяйственную. "Вы видели, что у нас какие-то были проблемы с двумя головами? У нас даже на российском гербе - две головы у орла. У барса (на гербе Пскова - прим.ред.) голова одна, но сверху ведь кто-то показывает пальцем?!... И вот если я - барс, то сверху Цецерский показывал мне, как делать. И я спокойно эти вопросы решал," - заявил Игорь Калашников.

Виталий Михайлов

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