Бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников оставил в тайне, чем будет заниматься после ухода со своего поста

«Я немного отдохну, - сообщил он в эфире радиостанции «Маяк-Псков», - побуду в семье, займусь внуками, а потом приступлю к делу». Что это будет за "дело" - экс сити-менеджер не уточнил. "Мне ещё рано ловить снеток, мне наверное, надо заняться другим делом, ловить более крупную рыбу и заниматься тем, чем я должен заниматься..."
Напомним, до того как стать сити-менеджером Пскова, Игорь Калашников несколько лет руководил Великолукским районом. «В Псковской области еще много районов, куда могу поехать»,- заявил он, комментируя возможность занять какой-нибудь другой пост.
Игорь Калашников сложил полномочия Главы администрации Пскова 5 декабря - после того, как этот пост занял Александр Братчиков.
Виталий Михайлов
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