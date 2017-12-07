Бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников оставил в тайне, чем будет заниматься после ухода со своего поста

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.12.2017 09:40

«Я немного отдохну, - сообщил он в эфире радиостанции «Маяк-Псков», - побуду в семье, займусь внуками, а потом приступлю к делу». Что это будет за "дело" - экс сити-менеджер не уточнил. "Мне ещё рано ловить снеток, мне наверное, надо заняться другим делом, ловить более крупную рыбу и заниматься тем, чем я должен заниматься..."

Напомним, до того как стать сити-менеджером Пскова, Игорь Калашников несколько лет руководил Великолукским районом. «В Псковской области еще много районов, куда могу поехать»,- заявил он, комментируя возможность занять какой-нибудь другой пост.

Игорь Калашников сложил полномочия Главы администрации Пскова 5 декабря - после того, как этот пост занял Александр Братчиков.

Виталий Михайлов