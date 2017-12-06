«Единая Россия» поддержит решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах-2018

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 23:34

Решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах-2018 "Единая Россия", безусловно, поддержит. Об этом заявил и.о. секретаря Генсовета партии Андрей Турчак. Напомним, сегодня глава государства заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.

О готовности идти на четвертый срок он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Добавим, выборы состоятся 18 марта следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Татьяна Борисова