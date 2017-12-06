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«Единая Россия» поддержит решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах-2018

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 23:34

Решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах-2018 "Единая Россия", безусловно, поддержит. Об этом заявил и.о. секретаря Генсовета партии Андрей Турчак. Напомним, сегодня глава государства заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. 

О готовности идти на четвертый срок он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Добавим, выборы состоятся 18 марта следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. 

Татьяна Борисова

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