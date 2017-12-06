Весь мир обсуждает отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018. Решение приняли накануне на заседании исполкома МОК. Причиной для этого стал допинговый скандал с участием российских спортсменов. «Чистым» спортсменам предложили принять участие в соревнованиях в качестве независимых участников.
Справедливо ли решение МОК и стоит ли России ехать на зимнюю олимпиаду в Южную Корею? Как восприняли такое решение МОК псковские спортсмены? Обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 6 декабря в 18.10
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31