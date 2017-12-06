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Отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 6 декабря в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 18:04

Отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 обсудим в программе Весь мир обсуждает отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018. Решение приняли накануне на заседании исполкома МОК. Причиной для этого стал допинговый скандал с участием российских спортсменов. «Чистым» спортсменам предложили принять участие в соревнованиях в качестве независимых участников.

 Справедливо ли решение МОК и стоит ли России ехать на зимнюю олимпиаду в Южную Корею? Как восприняли такое решение МОК псковские спортсмены? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 6 декабря в 18.10

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