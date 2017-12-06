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Александр Козловский и Михаил Ведерников предложили решение проблемы с уличным освещением в Пустошке

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 17:46

Жители Пустошки пожаловались депутату Госдумы на плохое уличное освещение. Одна из самых острых проблем – отсутствие фонарей на федеральной трассе, которая проходит прямо через центр города. Поток автомобилей большой и в темноте вероятность ДТП увеличивается. Об этом говорили руководители района на встрече с Александром Козловским.

Депутат отметил, что федеральные трассы не должны благоустраиваться за счёт района, и обращения в соответствующие инстанции подготовлены. Кроме того, на освещение улиц в целом муниципалитет тратит шестую часть бюджета, но денег всё равно не хватает. Александр Козловский рассказал, что во время встречи с Михаилом Ведерниковым они обсудили эту проблему, и врио губернатора предлагает следующее решение.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
«Сделать такую региональную программу по энергосбережению, привести сюда энергосберегающие технологии. И за счёт сэкономленной электроэнергии оплатить стоимость оборудования. Такие программы существуют и в других регионах Российской Федерации. Я думаю, что, конечно, здесь мы могли бы вот эту программу реализовать. Она пошла бы на пользу и решила бы многие проблемы».

Лариса Чурикова

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