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Проблемы с газом, освещением и почтой: несладкая жизнь «псковской Рублевки». Смотрите в выпуске «Вести-Псков» сегодня в 20.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 17:40

В трёх деревнях Псковского районе нет газа, нормального уличного освещения, а почта работает с перебоями. И речь идёт вовсе не об отдалённых населённых пунктах. Сегодня в призовом выпуске расскажем: как живется на псковской Рублевке? За что в ответе обитатели трёх Гоголевок? А что должны сделать чиновники? Все подробности сегодня в 20:45 на телеканале «Россия 1» в сюжете Регины Кадыровой. Не пропустите.

Надежда Прыгина

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