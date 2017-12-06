Проблемы с газом, освещением и почтой: несладкая жизнь «псковской Рублевки». Смотрите в выпуске «Вести-Псков» сегодня в 20.45

В трёх деревнях Псковского районе нет газа, нормального уличного освещения, а почта работает с перебоями. И речь идёт вовсе не об отдалённых населённых пунктах. Сегодня в призовом выпуске расскажем: как живется на псковской Рублевке? За что в ответе обитатели трёх Гоголевок? А что должны сделать чиновники? Все подробности сегодня в 20:45 на телеканале «Россия 1» в сюжете Регины Кадыровой. Не пропустите.
Надежда Прыгина
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Декабрь 2017
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