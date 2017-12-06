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В Пскове появится врачебно-физкультурный диспансер

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 15:17

Врачебно-физкультурный диспансер для спортсменов планируют открыть на базе спорткомплекса "Олимп". Перепланировка помещений площадью более одной тысячи квадратных метров уже завершена. Впереди - регистрация имущества, закупка оборудования, а также отделочные работы.

Главная задача врачебно-физкультурного диспансера - комплексная диагностика здоровья всех, кто занимается физкультурой и спортом. Планируется, что следить за здоровьем спортсменов в своеобразной мини поликлинике со своими кабинетами для массажа и УЗИ, а также залом для лечебной физкультуры будут не только узкие специалисты - от невропатолога и офтальмолога до хирурга и уролога, но и врачи ЛФК и спортивной медицины. До сих пор отсутствие такого диспансера создавало для спортсменов целый ряд проблем: от общих очередей в поликлиниках до бесконтрольных нагрузок во время тренировок.

Светлана Константинова

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