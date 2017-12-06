В Пскове появится врачебно-физкультурный диспансер

Врачебно-физкультурный диспансер для спортсменов планируют открыть на базе спорткомплекса "Олимп". Перепланировка помещений площадью более одной тысячи квадратных метров уже завершена. Впереди - регистрация имущества, закупка оборудования, а также отделочные работы.
Главная задача врачебно-физкультурного диспансера - комплексная диагностика здоровья всех, кто занимается физкультурой и спортом. Планируется, что следить за здоровьем спортсменов в своеобразной мини поликлинике со своими кабинетами для массажа и УЗИ, а также залом для лечебной физкультуры будут не только узкие специалисты - от невропатолога и офтальмолога до хирурга и уролога, но и врачи ЛФК и спортивной медицины. До сих пор отсутствие такого диспансера создавало для спортсменов целый ряд проблем: от общих очередей в поликлиниках до бесконтрольных нагрузок во время тренировок.
Светлана Константинова
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31