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Торжественный молебен прошел в храме Александра Невского в Пскове в День памяти святого князя

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 15:04

Сегодня Русская Православная церковь отмечает День памяти Александра Невского. На престольном празднике в Псковском храме имени великого князя собрались прихожане, гости, представители духовенства и военнослужащие. Торжественный молебен отслужил настоятель храма отец Олег Теор.

Ежегодно в этот день чтят память легендарного полководца и вспоминают о его подвигах. Александр Невский - древнерусский князь, одержавший исторические победы над шведскими и немецкими рыцарями в первой половине тринадцатого века. Он также известен как дальновидный политик, отстоявший самобытность Руси, отказавшись от предложения папы Римского перейти в католическую веру в обмен на помощь в борьбе с татаро-монголами.

Наталья Барарь

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