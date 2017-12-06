Торжественный молебен прошел в храме Александра Невского в Пскове в День памяти святого князя

Сегодня Русская Православная церковь отмечает День памяти Александра Невского. На престольном празднике в Псковском храме имени великого князя собрались прихожане, гости, представители духовенства и военнослужащие. Торжественный молебен отслужил настоятель храма отец Олег Теор.
Ежегодно в этот день чтят память легендарного полководца и вспоминают о его подвигах. Александр Невский - древнерусский князь, одержавший исторические победы над шведскими и немецкими рыцарями в первой половине тринадцатого века. Он также известен как дальновидный политик, отстоявший самобытность Руси, отказавшись от предложения папы Римского перейти в католическую веру в обмен на помощь в борьбе с татаро-монголами.
Наталья Барарь
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