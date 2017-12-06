Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде восемнадцатого года. В пресс-релизе МОК сообщается, что комиссия собрала доказательства наличия в России допинговой системы и не аккредитует на Олимпиаду в Южной Корее ни одного российского чиновника из Министерства спорта.
Кроме того, Олимпийский комитет России должен возместить расходы МОК на проведение расследований, а также внести пятнадцать миллионов долларов на развитие Независимой организации допинг-тестирования. Российским спортсменам предлагается выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и без исполнения гимна.
Надежда Прыгина
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31