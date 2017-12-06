Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 12:17

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде восемнадцатого года. В пресс-релизе МОК сообщается, что комиссия собрала доказательства наличия в России допинговой системы и не аккредитует на Олимпиаду в Южной Корее ни одного российского чиновника из Министерства спорта.

Кроме того, Олимпийский комитет России должен возместить расходы МОК на проведение расследований, а также внести пятнадцать миллионов долларов на развитие Независимой организации допинг-тестирования. Российским спортсменам предлагается выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и без исполнения гимна.

Надежда Прыгина