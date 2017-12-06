Новохованскую школу в Невельском районе начнут ремонтировать досрочно. Объявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова педагогам и родителям во время выездного совещания. Его провели после того, как накануне в разрушающейся школе побывала съёмочная группа федерального телеканала.
Из-за протекающей крыши в коридорах и кабинетах плесень. Плохо работает отопление. Температура в классах тринадцать градусов. Дети занимаются в верхней одежде. Новохованскую школу построили тридцать лет назад. Ремонт учреждения был запланирован на две тысячи восемнадцатый год. Но к замене протекающей крыши – это основная проблема – приступят, как только позволит погода. Некоторые из работ начнут в самое ближайшее время.
Автор
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31