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Школу в Невельском районе начнут ремонтировать досрочно

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 12:15

Новохованскую школу в Невельском районе начнут ремонтировать досрочно. Объявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова педагогам и родителям во время выездного совещания. Его провели после того, как накануне в разрушающейся школе побывала съёмочная группа федерального телеканала.

Из-за протекающей крыши в коридорах и кабинетах плесень. Плохо работает отопление. Температура в классах тринадцать градусов. Дети занимаются в верхней одежде. Новохованскую школу построили тридцать лет назад. Ремонт учреждения был запланирован на две тысячи восемнадцатый год. Но к замене протекающей крыши – это основная проблема – приступят, как только позволит погода. Некоторые из работ начнут в самое ближайшее время.

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