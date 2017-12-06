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На «псковской Рублевке» нет ни освещения, ни газа

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 12:12

В трёх деревнях Псковского района нет нормального уличного освещения и газа. Речь идёт о так называемой псковской Рублёвке: Больших, Малых и Новых Гоголях. Несмотря на то, что деревни застраивают элитными коттеджами, уровень комфорта не повышается. Даже доставлять почту сюда трудно.

Люди, которые здесь строятся, зачастую не торопятся официально регистрировать свой дом. Тямшанская волость, в состав которой входят Гоголевки, получает подушевое финансирование. Здесь прописаны примерно три с половиной тысячи человек. Получается, по нормативу, на всех приходится семь километров благоустроенной и освещённой дороги. Фактически же в волости семьдесят километров дорог. Вот и получается: коттеджи строятся, а денег на лампочки нет.

Надежда Прыгина

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