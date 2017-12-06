Ремонт объектов по проекту «Современная городская среда» в Пскове завершён

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 12:04

Тринадцать дворовых территорий и четыре общественных пространства преобразились благодаря активной позиции граждан. В одном из дворов на Октябрьском проспекте появились долгожданные парковочные места, новые бордюры и дорожное покрытие. В честь завершения работ жильцы устроили небольшой праздник.

Приняли работы и около двадцать второй школы. Это общественное пространство вызывало массу жалоб от жителей микрорайона, в частности от родителей учеников Таможенно-правового лицея. Дорога к школе была в ямах, без уличного освещения. Сейчас здесь полностью заменили асфальтовое покрытие, спилили аварийные деревья, установили уличное освещение.

Екатерина Давыдова