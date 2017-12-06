Новым председателем Избирательной комиссии Псковской области стал Михаил Иванов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 12:01

Михаил Иванов стал новым председателем областной Избирательной комиссии. Его кандидатуру поддержали единогласно. Михаил Иванов 4 года - с две 2003 по 2007 годы - уже возглавлял Облизбирком, а затем работал с правом решающего голоса.

На этом посту Михаил Иванов сменил Николая Цветкова, который стал заместителем губернатора Псковской области. Новый председатель поблагодарил коллег за поддержку и призвал готовиться к избирательным кампаниям следующего года.

Иван Павлов