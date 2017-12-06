Псковичам предлагают побывать в роли Деда Мороза и исполнить заветные желания детей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 11:58

Специальную акцию «Дерево желаний» запустило местное отделение Российского Красного Креста. Волонтёры хотят помочь исполнить новогодние мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Дерево желаний» стоит в торговом комплексе «ПИК-60». Это ель, украшенная открытками.

Их заполняли дети из малоимущих и неблагополучных семей, а также те, у кого есть проблемы со здоровьем. В карточке указано имя ребёнка, есть его фотография и даже графа, как в этом году он, по собственному мнению, себя вёл. Детям предложили «волшебный список» Деда Мороза, из которого они и выбирали понравившееся. По словам организаторов, все позиции посильны для кармана среднестатистического псковича. Поучаствовать в акции можно будет до 28 декабря.

Кирилл Михайлов