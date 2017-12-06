Псковские студенты и воспитанники интеграционных мастерских приглашают на совместный концерт «Поющие сердцем»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.12.2017 11:56

Сегодня студенты Псковского колледжа искусств и хор интеграционных мастерских приглашают на свой концерт "Поющие сердцем". Он пройдёт в концертном зале колледжа. Мероприятие посвящено 10-летию совместной творческой деятельности. За эти годы начинающие артисты и подопечные интеграционных мастерских не раз выступали вместе на лучших концертных площадках нашего города и области.

В их репертуаре уже больше 40 композиций, даже на разных языках. А специально к юбилею студент колледжа написал для хора "Поющие сердцем" одноимённую песню, которую зрители обязательно услышат на концерте.

Дина Перевозчикова