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Псковские студенты и воспитанники интеграционных мастерских приглашают на совместный концерт «Поющие сердцем»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 11:56

Сегодня студенты Псковского колледжа искусств и хор интеграционных мастерских приглашают на свой концерт "Поющие сердцем". Он пройдёт в концертном зале колледжа. Мероприятие посвящено 10-летию совместной творческой деятельности. За эти годы начинающие артисты и подопечные интеграционных мастерских не раз выступали вместе на лучших концертных площадках нашего города и области.

В их репертуаре уже больше 40 композиций, даже на разных языках. А специально к юбилею студент колледжа написал для хора "Поющие сердцем" одноимённую песню, которую зрители обязательно услышат на концерте.

Дина Перевозчикова

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