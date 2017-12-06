«Сделано во Франции». В Пскове открылась выставка работ французских графистов

С творчеством ведущих графистов Франции можно познакомиться в псковской галерее "Цех". Здесь открылась выставка плакатов "Сделано во Франции". Это театральные афиши, приглашения на выставки, реакция на значимые политические и социальные события. Плакаты выполнены в разной стилистике, но все работы отличаются яркими, контрастными сочетаниями цветов и броскими лозунгами.
Ведь эти уличные арт-объекты должны привлекать внимание обычных прохожих. Выставка организована Французским институтом в Петербурге и уже успела побывать в нескольких российских городах. В Пскове познакомиться с работами французских графистов можно будет до 18 декабря.
Виктория Писукова
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Декабрь 2017
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