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«Сделано во Франции». В Пскове открылась выставка работ французских графистов

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.12.2017 11:52

С творчеством ведущих графистов Франции можно познакомиться в псковской галерее "Цех". Здесь открылась выставка плакатов "Сделано во Франции". Это театральные афиши, приглашения на выставки, реакция на значимые политические и социальные события. Плакаты выполнены в разной стилистике, но все работы отличаются яркими, контрастными сочетаниями цветов и броскими лозунгами.

Ведь эти уличные арт-объекты должны привлекать внимание обычных прохожих. Выставка организована Французским институтом в Петербурге и уже успела побывать в нескольких российских городах. В Пскове познакомиться с работами французских графистов можно будет до 18 декабря.

Виктория Писукова

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