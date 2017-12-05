Эксклюзивное интервью с исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком на телеканале «Россия-24»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 20:58

Секретари региональных отделений партии «Единая Россия» со всего Северо-Запада сегодня собрались в Пскове. На совещании, которое возглавил исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, говорили о грядущих масштабных изменениях в "Единой России". Более подробно об этом в эксклюзивном интервью с Андреем Турчаком.