Эксклюзивное интервью с исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком на телеканале «Россия-24»

Секретари региональных отделений партии «Единая Россия» со всего Северо-Запада сегодня собрались в Пскове. На совещании, которое возглавил исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, говорили о грядущих масштабных изменениях в "Единой России". Более подробно об этом в эксклюзивном интервью с Андреем Турчаком.
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