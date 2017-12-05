Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 18:36

Экстрасенсы, гадалки, целители и многие другие, как они сами утверждают, уникальные люди… Предлагают навести порядок в вашей жизни, вылечить болезнь, вернуть любимого человека и все это за символическую плату. Вот только на деле, как правило, единственное, в чем могут они помочь, это - опустошить ваш кошелек.

Почему люди все равно идут к целителям и готовы им платить порой огромные суммы? Были ли в нашем регионе случаи подобного мошенничества, и как не стать жертвой обмана? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости: старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский и психолог Татьяна Бодрая.

Слушайте на "Радио России-Псков" 6 декабря с 7.20

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