Псковичам которые получают пенсии на банковские карты, перечислят их до двадцать восьмого декабря

Об этом сегодня рассказал на координационном совещании начальник Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин. Через "Почту России" пенсии начнут выплачивать после пятого января. Кроме этого с первого января следующего года на пять и семь десятых процента будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Глава города Иван Цецерский на совещании также подвел итоги реализации в Пскове программы "Городская среда".
Благодаря ей отремонтированно тринадцать дворовых территорий и четыре общественных пространства.
Наталья Барарь
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