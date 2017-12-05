Псковичам которые получают пенсии на банковские карты, перечислят их до двадцать восьмого декабря

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 21:15

Об этом сегодня рассказал на координационном совещании начальник Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин. Через "Почту России" пенсии начнут выплачивать после пятого января. Кроме этого с первого января следующего года на пять и семь десятых процента будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Глава города Иван Цецерский на совещании также подвел итоги реализации в Пскове программы "Городская среда".

Благодаря ей отремонтированно тринадцать дворовых территорий и четыре общественных пространства.

Наталья Барарь