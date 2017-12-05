logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Псковичам которые получают пенсии на банковские карты, перечислят их до двадцать восьмого декабря

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.12.2017 21:15

Об этом сегодня рассказал на координационном совещании начальник Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин. Через "Почту России" пенсии начнут выплачивать после пятого января. Кроме этого с первого января следующего года на пять и семь десятых процента будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Глава города Иван Цецерский на совещании также подвел итоги реализации в Пскове программы "Городская среда".

Благодаря ей отремонтированно тринадцать дворовых территорий и четыре общественных пространства.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк