Сегодня в Пскове прошел спектакль для детей и подростков «Александр Невский – имя России»

Труппа, собранная из артистов ведущих петербургских театров, представила постановку по пьесе псковского автора Надежды Вальнер. А настоятель Псковского храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор стал прототипом одного из главных героев пьесы: старца, который рассказывает об исторических событиях того периода и подвигах Александра Невского. Спектакль приурочен к Дню памяти святого благоверного князя.
Кирилл Михайлов
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Декабрь 2017
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