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Как новое оборудование в Псковском онкоцентре поможет в лечении рака? Обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 5 декабря в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.12.2017 17:29

Как новое оборудование в Псковском онкоцентре поможет в лечении рака? Обсудим в программе Псковский областной онкологический центр запустил сегодня новое оборудование. Этого события ждали в области без малого 5 лет. Современный онкоцентр был открыт год назад. За первый год работы новый онкоцентр принял около 55 тысяч пациентов. Как теперь, с помощью нового оборудования, будут лечить онкобольных в Псковской области, и чем это лечение будет отличаться от прежнего? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 5 декабря в 18.10

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