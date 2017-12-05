Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 17:29

Псковский областной онкологический центр запустил сегодня новое оборудование. Этого события ждали в области без малого 5 лет. Современный онкоцентр был открыт год назад. За первый год работы новый онкоцентр принял около 55 тысяч пациентов. Как теперь, с помощью нового оборудования, будут лечить онкобольных в Псковской области, и чем это лечение будет отличаться от прежнего? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 5 декабря в 18.10