Парламентарии регионов Северо-Запада сегодня познакомились с опытом работы нашей области в сфере культуры и туризма

Об этом гостям рассказали представители законодательной и исполнительной власти на заседании постоянного Комитета по культуре Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Наша область успешно реализует проекты туркластера Псковский.
По федеральной и региональной программам уже привели в порядок двенадцать общественных пространств и ввели в строй четырнадцать туристических объектов, в том числе гостиницы, которые предприниматели создают, восстанавливая исторические здания и памятники архитектуры. Председатель молодёжного парламента Денис Матвеев познакомил законодателей с новой инициативой - дать возможность предпринимателям в сфере туризма платить налоги по патентной системе.
Иван Павлов
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