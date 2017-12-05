Парламентарии регионов Северо-Запада сегодня познакомились с опытом работы нашей области в сфере культуры и туризма

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 16:40

Об этом гостям рассказали представители законодательной и исполнительной власти на заседании постоянного Комитета по культуре Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Наша область успешно реализует проекты туркластера Псковский.

По федеральной и региональной программам уже привели в порядок двенадцать общественных пространств и ввели в строй четырнадцать туристических объектов, в том числе гостиницы, которые предприниматели создают, восстанавливая исторические здания и памятники архитектуры. Председатель молодёжного парламента Денис Матвеев познакомил законодателей с новой инициативой - дать возможность предпринимателям в сфере туризма платить налоги по патентной системе.

Иван Павлов