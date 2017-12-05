В Пскове применяют новейшее оборудование для лечения рака

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 15:25

В Псковском онкологическом центре сегодня приступили к лечению с помощью новейшего оборудования. Два высокотехнологичных взаимозаменяемых аппарата выполняют похожее лечение – они облучают опухоли, но делают это разными методами. Оба аппарата высокоточные, после тщательного определения размеров опухоли, они воздействуют на неё вплоть до миллиметра.

При этом никакого повреждения здоровым тканям не наносится. Врачебный персонал уже завершил обучение и начал работу с первыми пациентами.

Андрей Удалов