Впервые за много лет разрешена промысловая добыча снетка в Чудском озере

Промысловая добыча снетка разрешена в Чудском озере впервые за много лет. Такое решение приняли участники Международной комиссии по рыболовству из России и Эстонии. Вылавливать снетка можно будет в следующем году. Каждая страна сможет добыть по четыреста тонн этой рыбы. Кроме того, на совещании отметили значительное увеличение запасов и общих допустимых уловов ряпушки и окуня. Незначительно, но всё же возрос и запас леща.
Надежда Прыгина
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