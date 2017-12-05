Впервые за много лет разрешена промысловая добыча снетка в Чудском озере

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 15:18

Промысловая добыча снетка разрешена в Чудском озере впервые за много лет. Такое решение приняли участники Международной комиссии по рыболовству из России и Эстонии. Вылавливать снетка можно будет в следующем году. Каждая страна сможет добыть по четыреста тонн этой рыбы. Кроме того, на совещании отметили значительное увеличение запасов и общих допустимых уловов ряпушки и окуня. Незначительно, но всё же возрос и запас леща.

Надежда Прыгина