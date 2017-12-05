В Пскове отметили 76-ю годовщину битвы под Москвой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 15:15

Сегодня семьдесят шестая годовщина битвы за Москву. В Пскове эту дату по традиции отметили у Вечного огня. Ветераны, действующие военные и курсанты вспоминали наших земляков, принимавших участие в том эпохальном сражении.

5 декабря сорок первого года Красная Армия пошла в контрнаступление против Вермахта. Начался переломный этап Второй Мировой войны.

Надежда Прыгина