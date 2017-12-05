В Пскове отметили 76-ю годовщину битвы под Москвой

Сегодня семьдесят шестая годовщина битвы за Москву. В Пскове эту дату по традиции отметили у Вечного огня. Ветераны, действующие военные и курсанты вспоминали наших земляков, принимавших участие в том эпохальном сражении.
5 декабря сорок первого года Красная Армия пошла в контрнаступление против Вермахта. Начался переломный этап Второй Мировой войны.
Надежда Прыгина
|
Декабрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31