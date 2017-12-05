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Школа № 47 города Пскова празднует 110-летний юбилей

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.12.2017 15:12

Сорок седьмая школа, одна из старейших в городе, сегодня отмечает юбилей. И несмотря на то, что исполняется учебному заведению сто десять лет, само здание школы наоборот одно из новых. Три года назад завершился капитальный ремонт, тогда от здания оставались только стены и фундамент, даже старые деревянные перекрытия заменили.

Появились новые пристройки, благодаря чему удалось открыть и дошкольное отделение на сто двадцать мест. Причём в школе есть такая практика, когда воспитатель вместе со своей выпускной группой переходит в первый класс и остаётся с ребятами уже в качестве классного руководителя. В каждом кабинете новая мебель и современное оборудование, а за все технические вопросы отвечает умная автоматическая система управления, которая регулирует отопление, влажность воздуха и даже подаёт звонки. К юбилею учителя и ученики подготовили музейную экспозицию о самых важных событиях из жизни школы с более чем столетней историей.

Дина Перевозчикова

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