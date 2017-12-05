Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам ноября поднялся с 74-го на 60-е место в рейтинге влияния глав регионов, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Как сообщает Псковское агентство информации, по мнению экспертов АПЭК, назначение главой администрации Пскова Александра Братчикова можно интерпретировать как «аппаратную победу» Михаила Ведерникова.
Как пояснили в АПЭК рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России основан на результатах экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2017 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).
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