По поручению Михаила Ведерникова областная комиссия изучит возможность досрочного ремонта в Новохованской школе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 12:14

По поручению врио Главы региона Михаила Ведерникова областная комиссия под председательством Первого Заместителя Губернатора Псковской области Веры Емельяновой изучит возможность досрочного ремонта в Новохованской школе. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, Новохованская школа всегда находилась и находится в центре внимания областных и муниципальных властей. Последние пять лет при подготовке к учебному году образовательному учреждению ежегодно выделялись средства на ремонт помещений. В общей сложности на эти цели было направлено более 850 тысяч рублей.

"В план ремонтных работ на 2018 год Новохованская школа также была включена, но, учитывая остроту проблемы, по поручению врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будет рассмотрена возможность начать ремонтные работы раньше срока. Завтра мы на месте проведем выездное совещание по этому вопросу», - сказала Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова.