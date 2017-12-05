Из-за ремонта дороги на Ленинградском шоссе пешеходам приходится рисковать жизнью

Из-за ремонта дороги на Ленинградском шоссе местные жители вынуждены добираться до автобусной остановки с риском для жизни. Чтобы обойти ямы, горы мусора и строительных материалов, людям приходится выходить на трассу. При этом ремонт делают одновременно с двух сторон дороги, поэтому как-либо иначе обойти стройку нельзя.
Пробираться взрослым и детям по этой "полосе препятствий" приходится в темноте, тротуары практически не освещены. А между тем этой дорогой каждый день пользуются пациенты Псковской межрайонной больницы и ученики шестнадцатой школы. Рабочие нам рассказали, что на двух сторонах дороги работают разные строительные организации. Как они согласуют свои графики, и кто в целом контролирует ход ремонта, неизвестно.
Виктория Писукова
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