Жильцы дома на Октябрьском проспекте в Пскове борются за право пользоваться центральным входом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 10:37

Вернуть себе центральный вход в подъезд пытаются жители дома на Октябрьском проспекте Пскова. Уже больше двадцати лет заходить к себе домой они вынуждены через запасной выход. Часть подъезда является общей собственностью владельцев квартир, но сейчас сдаётся в аренду под магазин. Однако воспользоваться своим правом расторгнуть договор аренды оказалось непросто.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин, Иван Лопаев