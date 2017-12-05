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Жильцы дома на Октябрьском проспекте в Пскове борются за право пользоваться центральным входом

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.12.2017 10:37

Вернуть себе центральный вход в подъезд пытаются жители дома на Октябрьском проспекте Пскова. Уже больше двадцати лет заходить к себе домой они вынуждены через запасной выход. Часть подъезда является общей собственностью владельцев квартир, но сейчас сдаётся в аренду под магазин. Однако воспользоваться своим правом расторгнуть договор аренды оказалось непросто.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин, Иван Лопаев

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