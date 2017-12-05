Сегодня в Пскове пройдёт акция «Дерево детских желаний»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.12.2017 10:28

Она стартует в четыре часа дня в торговом центре ПИК-60. Там установят ёлку, которую украсят открытки с предновогодними желаниями. Их написали дети с ограниченными возможностями здоровья. А исполнить сможет любой желающий.

Всё что нужно, получить открытку у волонтёра Красного Креста и приобрести подарок, о котором мечтает ребёнок, или пожертвовать на него любую сумму.

Надежда Прыгина