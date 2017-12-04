Шафл, тектоник, хип-хоп, вог, тверк, контемпорари – это только часть танцевальных направлений, которым можно научиться в Псковской области. С каждым годом танцы становятся всё популярнее, а новых стилей появляется всё больше. Не затеряется ли в этом разнообразии русская народная культура танца и какое значение она имеет в настоящее время?
Гости программы: руководитель школы LA CASA LOCA Иван Павлов и руководитель школы «Что-то новое», организатор псковских балов Анастасия Мелещенко.
Слашайте на "Радио России-Псков" 5 декабря с 7.20
Присоединяйтесь к эфиру по телефону 62-80-30 и рассказывайте, какие танцы, на Ваш взгляд, должны активнее развиваться в Псковской области - народные или современные?
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