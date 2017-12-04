Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 17:57

Ежедневно на дорогах Псковской области происходят ДТП с участием пешеходов. Их количество неуклонно растет особенно сейчас, в межсезонье. Сотрудники регионального отдела управления ГИБДД делают все возможное для сокращения количества ДТП. Какие новые дорожные знаки появились на дорогах Пскова? Как вести себя водителям и пешеходам, чтобы не спровоцировать аварию? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 4 декабря в 18.10