Псковские единороссы подвели сегодня итоги уходящего года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 17:40

Это прежде всего результаты выборов, которые прошли в сентябре. Партии удалось завоевать большинство мандатов во всех двадцати шести городских и районных Собраниях, причём в восемнадцати единороссы составляют квалифицированное большинство и могут проводить любые решения.

В шести районах из восьми кандидаты от партии выиграли выборы главы муниципалитета. Самой сложной оказалась кампания по избранию депутатов Псковской городской Думы. «Единая Россия» завоевала большинство, но уступила оппозиции восемь мандатов.

Иван Павлов