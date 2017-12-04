Какие вопросы обсуждались на Международном форуме СМИ в Ингушетии? Репортаж ГТРК «Псков» с места событий смотрите на телеканале «Россия 1» в 20.45

Съемочная группа ГТРК «Псков» вернулась из Ингушетии, где участвовала в Международном форуме средств массовой информации. Репортаж Андрея Удалова смотрите в 20:45. Город Солнца с высоты птичьего полета: как журналистам покорить новые высоты? Что официальные СМИ могут противопоставить лжи в интернете? Что объединяет Ингушетию и Псковскую область?
Андрей Удалов
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