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Праздничный концерт, посвященный Международному дню людей с ограниченными возможностями, прошел в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.12.2017 16:34

С большим аншлагом прошел сегодня праздничный концерт, посвященный Международному дню людей с ограниченными возможностями. В этом году торжество объединило представителей трех обществ - инвалидов, глухих и незрячих. Поприветствовать их и вручить благодарственные письма пришли представители городских и областных властей.

Все артисты на этом празднике - с различной степенью инвалидности. В зале, где проходил концерт, работала фотовыставка под названием "Жизнь продолжается". На снимках, сделанных людьми с ограниченными возможностями под руководством профессионального фотографа, пятнадцать портретов инвалидов и фотографии из их обычной жизни.

Ирина Медведкина

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