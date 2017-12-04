Праздничный концерт, посвященный Международному дню людей с ограниченными возможностями, прошел в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 16:34

С большим аншлагом прошел сегодня праздничный концерт, посвященный Международному дню людей с ограниченными возможностями. В этом году торжество объединило представителей трех обществ - инвалидов, глухих и незрячих. Поприветствовать их и вручить благодарственные письма пришли представители городских и областных властей.

Все артисты на этом празднике - с различной степенью инвалидности. В зале, где проходил концерт, работала фотовыставка под названием "Жизнь продолжается". На снимках, сделанных людьми с ограниченными возможностями под руководством профессионального фотографа, пятнадцать портретов инвалидов и фотографии из их обычной жизни.

Ирина Медведкина