На Октябрьской площади устанавливают главную ель

В Пскове на Октябрьской площади устанавливают главную новогоднюю ель. Сегодня рабочие начали собирать каркас. Через несколько дней металлическая конструкция превратится в праздничное дерево. Его высота двадцать два метра, на тридцати девяти ярусах будут закреплены искусственные еловые лапы.
Предстоит монтаж не только крупных гирлянд, но и осветительных элементов на самой ёлке, например, конструкции «Ну, погоди!». В ближайшие дни появятся новогодние украшения и в парках города, на центральных улицах. Так, на Пушкина разместят прожекторы для подсветки деревьев и гирлянду «Подарок». А в Детском парке уже по традиции установят светодиодные карету и арку.
Татьяна Борисова
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