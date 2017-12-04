На Октябрьской площади устанавливают главную ель

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 16:24

В Пскове на Октябрьской площади устанавливают главную новогоднюю ель. Сегодня рабочие начали собирать каркас. Через несколько дней металлическая конструкция превратится в праздничное дерево. Его высота двадцать два метра, на тридцати девяти ярусах будут закреплены искусственные еловые лапы.

Предстоит монтаж не только крупных гирлянд, но и осветительных элементов на самой ёлке, например, конструкции «Ну, погоди!». В ближайшие дни появятся новогодние украшения и в парках города, на центральных улицах. Так, на Пушкина разместят прожекторы для подсветки деревьев и гирлянду «Подарок». А в Детском парке уже по традиции установят светодиодные карету и арку.

Татьяна Борисова