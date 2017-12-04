Насколько жизнь пожилых людей в Великих Луках может стать комфортнее смотрите 4 декабря в выпуске «Вести-Псков» в 17:40

В Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов, планируют открыть ещё одно отделение милосердия. Это стало возможным, в том числе, благодаря Всероссийскому фонду «Старость в радость».
У каждого здесь своя история. Но все нуждающиеся находят заботу и внимание. А чтобы не скучать, устраивают чаепития и играют в шахматы. В помощь сотрудникам интерната - волонтёры. Учат пенсионеров рисовать и делать поделки. А ещё - ухаживают за лежачими пациентами. Теперь ещё одним отделением станет больше. О том, как ещё помогают волонтёры фонда "Старость в радость" в материале Ларисы Чуриковой в выпуске «Вестей» в 17:40.
Лариса Чурикова
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