В Пскове на переходе через улицу Чудскую появились макеты пешеходов

Макеты пешеходов появились в Пскове. Они установлены возле нерегулируемого перехода через улицу Чудскую в районе пересечения с улицей Ижорского Батальона. На макетах есть светоотражающие элементы. Инициатором установки стала ГИБДД, главная цель – снижение аварийности.
В Госавтоинспекции надеются на то, что псевдопешеходы заставят водителей снижать скорость на подъезде к переходам.
Кирилл Радион
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