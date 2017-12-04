В Пскове на переходе через улицу Чудскую появились макеты пешеходов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 12:15

Макеты пешеходов появились в Пскове. Они установлены возле нерегулируемого перехода через улицу Чудскую в районе пересечения с улицей Ижорского Батальона. На макетах есть светоотражающие элементы. Инициатором установки стала ГИБДД, главная цель – снижение аварийности.

В Госавтоинспекции надеются на то, что псевдопешеходы заставят водителей снижать скорость на подъезде к переходам.

Кирилл Радион