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В Пскове на переходе через улицу Чудскую появились макеты пешеходов

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.12.2017 12:15

Макеты пешеходов появились в Пскове. Они установлены возле нерегулируемого перехода через улицу Чудскую в районе пересечения с улицей Ижорского Батальона. На макетах есть светоотражающие элементы. Инициатором установки стала ГИБДД, главная цель – снижение аварийности.

В Госавтоинспекции надеются на то, что псевдопешеходы заставят водителей снижать скорость на подъезде к переходам.

Кирилл Радион

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