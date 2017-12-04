Отряд псковских полицейских вернулся из командировки на Северном Кавказе

Сводный отряд псковских полицейских вернулся с Северного Кавказа из служебной командировки. Полгода они обеспечивали охрану правопорядка в Республике Дагестан. Для многих это - не первый подобный выезд. В Центре профессиональной подготовки УМВД полицейских встречали сослуживцы, родные и близкие. Стражей порядка поощрили нагрудными знаками «За отличие в службе в особых условиях», памятными медалями и денежными премиями.
Кирилл Радион
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Декабрь 2017
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