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Отряд псковских полицейских вернулся из командировки на Северном Кавказе

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.12.2017 12:14

Сводный отряд псковских полицейских вернулся с Северного Кавказа из служебной командировки. Полгода они обеспечивали охрану правопорядка в Республике Дагестан. Для многих это - не первый подобный выезд. В Центре профессиональной подготовки УМВД полицейских встречали сослуживцы, родные и близкие. Стражей порядка поощрили нагрудными знаками «За отличие в службе в особых условиях», памятными медалями и денежными премиями.

Кирилл Радион

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