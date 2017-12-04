Псковские журналисты побывали на форуме СМИ в Ингушетии

В столице Ингушетии - Магасе завершился пятый форум средств массовой информации Северо-Кавказского федерального округа. В нем принимали участие и наши коллеги - журналисты из Пскова и Великих Лук. Форум стал площадкой, где журналисты обсудили проблемы, с которыми сталкиваются СМИ.
В первую очередь власти призвали работать над качеством продукции изданий и телеканалов, подавать информацию объективно и делать ее интересной, так чтобы традиционные средства массовой информации не уступали по увлекательности соцсетям и сетевым изданиям. Кроме того, необходимо противопоставлять свой продукт тем вбросам и фейковым новостям, которые зачастую распространяются через соцсети. Эти проблемы актуальны и для псковских региональных СМИ, поскольку очень часто на федеральный уровень попадают только негативные новости, а это существенно портит имидж региона.
Андрей Удалов
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