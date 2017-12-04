Торжественным митингом почтили псковичи память о Неизвестном солдате

Торжественный митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата прошёл в Пскове у Вечного огня. Памятную дату в России установили три года назад. Торжественные мероприятия, посвященные советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны или за её пределами, третьего декабря проходят по всей стране.
Активное участие в них принимают участники поисковых отрядов. Именно они проводят большую работу по поиску братских захоронений и установке личности найденных солдат и офицеров. Россия, по словам поисковиков, это страна, где самое большое количество неизвестных солдат, поэтому считают своим долгом восстанавливать память о них.
Дина Перевозчикова
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