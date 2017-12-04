В 145-летие со дня рождения Маргариты Ямщиковой «Вести-Псков» побывали в музее Ал. Алтаева

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.12.2017 12:03

Сегодня исполняется сто сорок пять лет со дня рождения советской писательницы - Маргариты Владимировны Ямщиковой. Свои произведения она писала под псевдонимом Ал. Алтаев. Иногда жила и работала в деревне Лосицы Плюсского района: сейчас усадьба Лог - это мемориальный музей писательницы. Здесь хранится множество уникальных вещей.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн